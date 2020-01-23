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Зеленский улетел в Израиль: что известно о визите

23 января, 08:29

Глава государства проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В четверг, 23 января, рано утром президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

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У главы украинского государства в планах встречи с высшим руководством Израиля – президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

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Напомним, Владимир Зеленский допустил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.

Отметим, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что в Израиле 23 января состоится встреча президентов России и Украины, при этом не ссылаясь ни на какие источники.

В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина. После первой встречи были достигнуты определенные договоренности, а теперь нужно дать новый импульс в их выполнении.

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Израиль Владимир Зеленский

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