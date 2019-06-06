Зеленский умеет обаять: эксперт прокомментировал первый зарубежный визит президента

Для обычных политиков контакты на высшем международном уровне вещь непростая, говорит Фесенко

Владимир Зеленский обаял президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Во время первого официального визита президента Владимира Зеленского в Брюссель украинскому лидеру удалось установить тесный эмоциональный контакт как минимум с некоторыми из своих визави.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Как я понимаю, Зеленский как человек позитивного эмоционального настроя и хороший актер умеет обаять, наладить хорошие личные отношения. И он попытался этим умением воспользоваться. И если не со всеми, то с некоторыми руководителями Евросоюза и НАТО ему удалось такой контакт установить", – говорит политолог.

Также, по его словам, для самого Зеленского был в целом важен первый опыт официальных международных контактов.

"Нужно понимать, что для обычных политиков контакты на высшем международном уровне – непросто. Я помню, какие "ляпы" допускали наши высшие должностные лица в ходе международных визитов. А Зеленский ведь вообще не занимался политикой, для него это вообще новая ситуация. И можно оценивать как позитив даже то, что в Брюсселе обошлось без проблем и каких-то "ляпов", – сказал эксперт.

Напомним, что основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко заявил в комментарии сайту "Сегодня", что главная задача поездки Зеленского в Брюссель была выполнена .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель" .

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