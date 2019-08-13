Зеленский упростил процедуру приобретения гражданства для иностранцев, защищавших Украину

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Текст соответствующего указа №594/2019 "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям" от 13 августа опубликован на сайте главы государства во вторник, 13 августа.

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Ранее сообщалось, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство – Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

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Новости "Сегодня" также сообщали, что 18 июля Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам. Семеро человек представляют государственный интерес Украины, а еще двое получат паспорт за заслуги перед Украиной.

Кроме того, 28 июня Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе.

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