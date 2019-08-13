Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Зеленский упростил процедуру приобретения гражданства для иностранцев, защищавших Украину

Сегодня, 12:06

Указ также касается подвергшихся политическим преследованиям граждан России

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Текст соответствующего указа №594/2019 "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям" от 13 августа опубликован на сайте главы государства во вторник, 13 августа.

Реклама

Ранее сообщалось, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство – Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

В тренде
Данилюк назвал ключевые задачи обновленной СБУ
Скриншот

Новости "Сегодня" также сообщали, что 18 июля Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам. Семеро человек представляют государственный интерес Украины, а еще двое получат паспорт за заслуги перед Украиной.

Кроме того, 28 июня Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Донбасс Зеленский гражданство граждане Украины

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причинуПолитика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследованийПолитика
"Не ставьте нам условия": Зеленский поспорил с активистами из-за назначенийПолитика
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает "режим Лукашенко"Политика
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визита
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визитаПолитика
Зеленский уволил почти два десятка глав районных администраций
Зеленский уволил почти два десятка глав районных администрацийПолитика

Новости партнеров

Loading...