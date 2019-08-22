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Зеленский усилил юристами группу по реинтеграции оккупированных территорий

22 августа, 11:56

Деоккупация Крыма и Донбасса - Зеленский провел новые кадровые назначения - новости Украина

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский продолжает осуществлять новые кадровые назначения и ввел в рабочую группу по реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по правовой реформе Татьяну Дурневу и Елену Луневу.

Соответствующий указ №617/2019 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

Татьяна Дурнева является исполнительным директором общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния", Елена Лунева – менеджером по адвокатским делам ОО "Центр информации о правах человека".

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Кроме того, глава государства утвердил в персональном составе этой же группы директора ОО "Украинская правовая консультативная группа" Надежду Волкову (введена была в состав группы указом от 7 августа №584/2019).

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Также Зеленский расширил состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по правовой реформе, введя в него руководителя юридической группы Международной организации права развития Сергея Дрозача и экспертов по правовым вопросам Международной организации права развития Людмилу Выговскую и Андрея Михеева .

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал, что нужно для возвращения Крыма и Донбасса. По его словам, рабочая группа по реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по правовой реформе должна сформировать приоритетные направления разработки правовых основ реинтеграции части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский уже назвал сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь.

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