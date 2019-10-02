Зеленский утром приходил в Раду: нардеп назвал причину

Начало заседания Верховной Рады сегодня задержалось из-за приезда президента Владимира Зеленского для встречи с главами фракций.
Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
По его словам, глава государства приехал обсудить свой план касательно Донбасса.
"Я надеюсь, что сейчас руководителям фракций представлена последовательность шагов деоккупации (Донбасса – ред.), и собираются мысли, как это воспринимают представители фракций и политических сил, за которые проголосовали сотни тысяч населения", – сказал Юрчишин.
Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".
На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.
Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.
В то же время отметим, что контактной группе в Минске удалось договориться о втором этапе разведения сил – теперь уже в районе петровского и Золотого, старт которого назначен на 7 октября.
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