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Зеленский утвердил цели для устойчивого развития Украины до 2030 года

1 октября, 11:45

Глава государства поручил обеспечить национальные интересы в развитии экономики и росту уровня жизни

/ Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский уже рассказывал, что мешает развитию Украины, а теперь подписал указ о Целях устойчивого развития страны на период до 2030 года. Об этом сообщает Офис главы государства.

Целью указа является обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Также отмечается, что этот указ подписан в поддержку провозглашенных резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 25 сентября глобальных целях устойчивого развития до 2030 года и результатах их адаптации с учетом специфики развития Украины.

Так, в рамках устойчивого развития Украины поставлены следующие цели:

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  • преодоление бедности;
  • преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;
  • обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
  • обеспечение комплексной и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;
  • обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;
  • обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;
  • обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
  • содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;
  • создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
  • сокращение неравенства;
  • обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;
  • обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
  • принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
  • сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
  • защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворота) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;
  • содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;
  • укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины", – говорится в указе.

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Президент поручил Кабинету министров в двухмесячный срок привлечь ученых, экспертов и общественность к анализу прогнозных и программных документов.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в июле Зеленский подписал указ о стимулировании развития Карпат. Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Смотрите выступление Зеленского на Генассамблее ООН:

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указ Зеленский развитие Украины

Источник: Сегодня

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