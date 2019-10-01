Зеленский утвердил цели для устойчивого развития Украины до 2030 года

Недавно президент Владимир Зеленский уже рассказывал, что мешает развитию Украины, а теперь подписал указ о Целях устойчивого развития страны на период до 2030 года. Об этом сообщает Офис главы государства.
Целью указа является обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Также отмечается, что этот указ подписан в поддержку провозглашенных резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 25 сентября глобальных целях устойчивого развития до 2030 года и результатах их адаптации с учетом специфики развития Украины.
Так, в рамках устойчивого развития Украины поставлены следующие цели:
- преодоление бедности;
- преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;
- обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
- обеспечение комплексной и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;
- обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;
- обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;
- обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
- содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;
- создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
- сокращение неравенства;
- обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;
- обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
- принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
- сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
- защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворота) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;
- содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;
- укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины", – говорится в указе.
Президент поручил Кабинету министров в двухмесячный срок привлечь ученых, экспертов и общественность к анализу прогнозных и программных документов.
Как сообщали новости "Сегодня", еще в июле Зеленский подписал указ о стимулировании развития Карпат. Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.
Смотрите выступление Зеленского на Генассамблее ООН:
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