Лечение COVID-19 экспериментальными препаратами: Зеленский подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 737-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 июня, чем продлил до 2021 года разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией лекарствами, не имеющими государственной регистрации.

Реклама

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

В документе говорится об обеспечении доступа к лекарствам людей, инфицированных коронавирусом, а также о предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

Закон позволил лечить больных COVID-19 незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы для лечения этого заболевания официальными органами Соединенных Штатов, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля.

Подписанный Зеленским закон продолжает применение этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

Реклама

Напомним, что Верховная Рада приняла соответствующий документ 19 июня.

Стоит напомнить, что ранее глава государства обсудил с членами правительства последние антирекорды по коронавирусу в Украине, а также увеличение количества штрафов для украинцев за несоблюдение ограничительных мер.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама