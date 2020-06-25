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Лечение COVID-19 экспериментальными препаратами: Зеленский подписал новый закон

25 июня, 20:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

Президент подписал изменения в соответствующий закон, принятый Верховной Радой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 737-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 июня, чем продлил до 2021 года разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией лекарствами, не имеющими государственной регистрации.

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Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

В документе говорится об обеспечении доступа к лекарствам людей, инфицированных коронавирусом, а также о предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

Закон позволил лечить больных COVID-19 незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы для лечения этого заболевания официальными органами Соединенных Штатов, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля.

Подписанный Зеленским закон продолжает применение этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

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Напомним, что Верховная Рада приняла соответствующий документ 19 июня.

Стоит напомнить, что ранее глава государства обсудил с членами правительства последние антирекорды по коронавирусу в Украине, а также увеличение количества штрафов для украинцев за несоблюдение ограничительных мер.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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лекарства лечение закон Владимир Зеленский коронавирус медикаменты

Источник: Сегодня

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