Лечение COVID-19 экспериментальными препаратами: Зеленский подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 737-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 июня, чем продлил до 2021 года разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией лекарствами, не имеющими государственной регистрации.
Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.
В документе говорится об обеспечении доступа к лекарствам людей, инфицированных коронавирусом, а также о предотвращения распространения COVID-19 в Украине.
Закон позволил лечить больных COVID-19 незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы для лечения этого заболевания официальными органами Соединенных Штатов, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля.
Подписанный Зеленским закон продолжает применение этой практики в Украине до 1 января 2021 года.
Напомним, что Верховная Рада приняла соответствующий документ 19 июня.
Стоит напомнить, что ранее глава государства обсудил с членами правительства последние антирекорды по коронавирусу в Украине, а также увеличение количества штрафов для украинцев за несоблюдение ограничительных мер.
Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.
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