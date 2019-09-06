Зеленский утвердил новый состав СНБО

Своим указом он также ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, генерального прокурора Руслана Рябошапку и министра иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Своим указом он также ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

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Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-спикера парламента Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны провели совещание относительно состояния финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины. Также участники совещания обсудили предложения по государственному бюджету на 2020 год, касающиеся статей расходов на нацбезопасность и оборону.

Как сообщали новости "Сегодня", в госбюджете-2019 на армию и безопасность выделили 211,9 млрд грн. Однако конкретно министерство обороны получило общую сумму финансирования более 105 млрд гривен.

В то же время в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось, что в 2018 году военные расходы Украины выросли на 21% и составили 4,8 миллиарда долларов.

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