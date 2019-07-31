Зеленский утвердил соглашение об упрощении приграничного движения со Словакией

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в соглашение между Украиной и Словакией о местном приграничном движении. Соответствующий указ №568 от 31 июля обнародован на сайте Офиса президента.
В частности, глава государства утвердил соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в соглашение между странами о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года, заключенное 16 апреля 2019 года в Братиславе.
Напомним, 16 апреля Украина и Словакия заключили двусторонние договоры об усовершенствовании процедур приграничного движения и использовании авиационного пространства.
Документы подписали премьер-министры двух стран Владимир Гройсман и Петер Пеллегрини в Братиславе.
Стороны одобрили внесение изменения в соглашение о местном приграничном движении, которые предусматривают, что срок непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне не должен превышать 90 дней.
В предыдущей редакции соглашения речь шла о том, что максимально разрешенный срок каждого непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне другой договорной стороны не должен превышать 30 (тридцати) дней
Также дополнился перечень населенных пунктов, на которые распространяется соглашение о местном приграничном движении. Упрошенный режим пересечения границы будет применятся еще для 30 сел.
По данным Кабмина, договорная база между Украиной и Словакией насчитывает 105 документов.
Напомним, по словам Гройсмана, Украина и Словакия способны обеспечить стабильный транзит газа в Европейский Союз в отличие от России, которая никогда не сможет гарантировать этого.
Украинский премьер также заявил, что Киев и Братислава готовы нарастить товарооборот между странами до 1,5 млрд долларов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк