Срок непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне увеличился до 90 дней

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский утвердил соглашение об упрощении приграничного движения со Словакией https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-31T16:32:52+03:00 Политика Срок непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне увеличился до 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в соглашение между Украиной и Словакией о местном приграничном движении. Соответствующий указ №568 от 31 июля обнародован на сайте Офиса президента.

В частности, глава государства утвердил соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в соглашение между странами о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года, заключенное 16 апреля 2019 года в Братиславе.

Напомним, 16 апреля Украина и Словакия заключили двусторонние договоры об усовершенствовании процедур приграничного движения и использовании авиационного пространства.

Документы подписали премьер-министры двух стран Владимир Гройсман и Петер Пеллегрини в Братиславе.

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Стороны одобрили внесение изменения в соглашение о местном приграничном движении, которые предусматривают, что срок непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне не должен превышать 90 дней.

В предыдущей редакции соглашения речь шла о том, что максимально разрешенный срок каждого непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне другой договорной стороны не должен превышать 30 (тридцати) дней

Также дополнился перечень населенных пунктов, на которые распространяется соглашение о местном приграничном движении. Упрошенный режим пересечения границы будет применятся еще для 30 сел.

По данным Кабмина, договорная база между Украиной и Словакией насчитывает 105 документов.

Напомним, по словам Гройсмана, Украина и Словакия способны обеспечить стабильный транзит газа в Европейский Союз в отличие от России, которая никогда не сможет гарантировать этого.

Украинский премьер также заявил, что Киев и Братислава готовы нарастить товарооборот между странами до 1,5 млрд долларов.

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