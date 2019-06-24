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Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

24 июня, 12:34

В список попали генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский недавно встречался с бизнесом и не раз заявлял о планах привлечь страну инвестиции. Первый шаг сделан – глава государства своим указом изменил состав Национального инвестиционного совета.

Он внес изменение в положение о Нацсовете, утвержденное прошлым президентом Украины от 29 августа 2016 № 356 (с изменениями, внесенными указом от 10 октября 2017 года № 317).

"В состав Совета входят: премьер-министр, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли, министр финансов, министр юстиции, а также по согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", – говорится в тексте указа № 423.

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Так, теперь состав Национального инвестиционного совета выглядит следующим образом:

  • Зеленский – председатель Совета;
  • Ровнаг Абдуллаев – президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR (по согласию);
  • Ахмет Акча – председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) (по согласию);
  • Арахамия Давид – секретарь Совета;
  • Гончарук Алексей – заместитель главы Администрации президента;
  • Гройсман Владимир – премьер-министр Украины;
  • Алан Джоуп – генеральный директор компании Unilever NV (Британия) (по согласию);
  • Ермак Андрей – помощник президента Украины;
  • Фумия Кокубу – председатель совета директоров Marubeni Corporation (Япония) (по согласию);
  • Джеймс Коулз – генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка Citigroup Inc. (США) (по согласию);
  • Олаф Кох – председатель правления компании Metro AG (Германия) (по согласию);
  • Изабель Кочер – генеральный директор компании Engie SA (Франция) (по согласию);
  • Кубив Степан – первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины;
  • Маргарита Луи-Дрейфус – председатель правления компании Louis Dreyfus Holding B.V. (Нидерланды) (по согласию);
  • Дэвид Макленнан – председатель правления и генеральный директор компании Cargill Inc. (США) (по согласию);
  • Маркарова Оксана – министр финансов Украины;
  • Лакшми Нивас Миттал – председатель правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Британия) (по согласию);
  • Кунихару Накамура – президент и генеральный директор группы компаний Sumitomo Согр. (Япония) (по согласию);
  • Петренко Павел Дмитриевич – министр юстиции Украины;
  • Пристайко Вадим – заместитель главы Администрации президента Украины;
  • Крис Сингх – президент и генеральный директор компании Holtec International, Inc. (США) (по согласию);
  • Смолий Яков – председатель Национального банка Украины (по согласию);
  • Султан Ахмед Бин Сулайем – председатель правления и генеральный директор группы компаний DP World (ОАЭ) (по согласию);
  • Ян Тейлор – генеральный директор и президент группы компаний Vitol Holding B.V. (Нидерланды) (по согласию);
  • Устенко Олег Леонидович – советник президента Украины;
  • Стефани фон Фриденбург – главный операционный директор Международной финансовой корпорации (по согласию);
  • Грегори Хекман – генеральный директор компании Bunge Limited (США) (по согласию);
  • Сума Чакрабарти – президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласию);
  • Ким Янг-Санг – президент и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation (Республика Корея) (по согласию).

Как сообщали новости "Сегодня", на недавней встрече с бизнесом президент оптимистично очертил инвестиционные перспективы страны. Зеленский заявил, что Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга.


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Тег указ, Зеленский, Нацсовет

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