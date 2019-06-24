Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

В список попали генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский недавно встречался с бизнесом и не раз заявлял о планах привлечь страну инвестиции. Первый шаг сделан – глава государства своим указом изменил состав Национального инвестиционного совета.

Он внес изменение в положение о Нацсовете, утвержденное прошлым президентом Украины от 29 августа 2016 № 356 (с изменениями, внесенными указом от 10 октября 2017 года № 317).

"В состав Совета входят: премьер-министр, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли, министр финансов, министр юстиции, а также по согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", – говорится в тексте указа № 423.

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Так, теперь состав Национального инвестиционного совета выглядит следующим образом:

Зеленский – председатель Совета;

Ровнаг Абдуллаев – президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR (по согласию);

Ахмет Акча – председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) (по согласию);

Арахамия Давид – секретарь Совета;

Гончарук Алексей – заместитель главы Администрации президента;

Гройсман Владимир – премьер-министр Украины;

Алан Джоуп – генеральный директор компании Unilever NV (Британия) (по согласию);

Ермак Андрей – помощник президента Украины;

Фумия Кокубу – председатель совета директоров Marubeni Corporation (Япония) (по согласию);

Джеймс Коулз – генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка Citigroup Inc. (США) (по согласию);

Олаф Кох – председатель правления компании Metro AG (Германия) (по согласию);

Изабель Кочер – генеральный директор компании Engie SA (Франция) (по согласию);

Кубив Степан – первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины;

Маргарита Луи-Дрейфус – председатель правления компании Louis Dreyfus Holding B.V. (Нидерланды) (по согласию);

Дэвид Макленнан – председатель правления и генеральный директор компании Cargill Inc. (США) (по согласию);

Маркарова Оксана – министр финансов Украины;

Лакшми Нивас Миттал – председатель правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Британия) (по согласию);

Кунихару Накамура – президент и генеральный директор группы компаний Sumitomo Согр. (Япония) (по согласию);

Петренко Павел Дмитриевич – министр юстиции Украины;

Пристайко Вадим – заместитель главы Администрации президента Украины;

Крис Сингх – президент и генеральный директор компании Holtec International, Inc. (США) (по согласию);

Смолий Яков – председатель Национального банка Украины (по согласию);

Султан Ахмед Бин Сулайем – председатель правления и генеральный директор группы компаний DP World (ОАЭ) (по согласию);

Ян Тейлор – генеральный директор и президент группы компаний Vitol Holding B.V. (Нидерланды) (по согласию);

Устенко Олег Леонидович – советник президента Украины;

Стефани фон Фриденбург – главный операционный директор Международной финансовой корпорации (по согласию);

Грегори Хекман – генеральный директор компании Bunge Limited (США) (по согласию);

Сума Чакрабарти – президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласию);

Ким Янг-Санг – президент и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation (Республика Корея) (по согласию).

Как сообщали новости "Сегодня", на недавней встрече с бизнесом президент оптимистично очертил инвестиционные перспективы страны. Зеленский заявил, что Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга.

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