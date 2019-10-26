Зеленский утвердил состав украинской части Консультационного комитета президентов Украины и Польши

Стал известен украинский состав комитета президентов Украины и Польши

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша.

Согласно указу №773/2019 от 25 октября, который был обнародован на сайте главы государства, в состав украинскую часть комитета вошли:

Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса президента, уполномоченный президента, уполномоченный президента в Консультационном комитете Президентов Украины и Республики Польша;

Василий Боднар – заместитель министра иностранных дел Украины;

Реклама

Алена Гетьманчук – директор Центра "Новая Европа" (по согласованию);

Андрей Дещица – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша;

Александр Ирхин – заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики – заведующий отделом ЕС и НАТО Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, секретарь украинской части Консультационного комитета президентов;

Светлана Фоменко – первый заместитель министра культуры Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский разрешил лишать народных депутатов зарплат за прогулы парламентских заседаний.

Законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата" и в Регламент парламента о снятии зарплаты с народных избранников в случае прогула пленарных заседаний или заседаний парламентских комитетов" парламент принял во втором чтении и в целом 16 октября. Его поддержали 265 нардепов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама