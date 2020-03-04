Президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.
Разработать сам план президент поручил Кабмину и силовикам.
"Согласно части третьей статьи 2 закона Украины "Об обороне Украины" постановляю: утвердить структуру плана обороны Украины. Кабинету министров Украины в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной настоящим указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Владимир Зеленский подписал указ о госзаказе. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о показателях государственного оборонного заказа на следующих три года. В приоритете будет развитие ракетных вооружений.
Также недавно генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин говорил, что Зеленский готовит важный указ о Стратегии национальной безопасности и обороны, в котором конечной целью указывается полноправное членство Украины в НАТО.
Смотрите также видео интервью с министром обороны Андреем Загороднюком на телеканале "Украина 24", где он рассказывал о призыве на срочную службу, военных городках по натовским стандартам и многом другом:
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