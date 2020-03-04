Когда план будет разработан, его вынесут на рассмотрение СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

Разработать сам план президент поручил Кабмину и силовикам.

"Согласно части третьей статьи 2 закона Украины "Об обороне Украины" постановляю: утвердить структуру плана обороны Украины. Кабинету министров Украины в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной настоящим указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Владимир Зеленский подписал указ о госзаказе. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о показателях государственного оборонного заказа на следующих три года. В приоритете будет развитие ракетных вооружений.

Также недавно генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин говорил, что Зеленский готовит важный указ о Стратегии национальной безопасности и обороны, в котором конечной целью указывается полноправное членство Украины в НАТО.

Смотрите также видео интервью с министром обороны Андреем Загороднюком на телеканале "Украина 24", где он рассказывал о призыве на срочную службу, военных городках по натовским стандартам и многом другом:

Видео : Украина 24

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