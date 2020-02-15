Зеленский уверен: за пять лет сможет закончить войну на Донбассе

Фото: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что уверен – ему удастся на протяжении пяти лет закончить войну на Донбассе.

"Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря... Если мы это сможем: вернем наших людей и наши территории, то я сделал это (стал президентом. – Ред.) не зря", – подчеркнул он.

Глава государства отметил также, что, когда он видит результаты своей работы и работы своей команды, особенно по возвращению пленных, которые со слезами на глазах благодарят за то, что могут снова быть вместе со своими родными, он понимает, что решение стать президентом было правильным.

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Ранее Зеленский предложил разводить войска в зоне конфликта в Донбассе по секторам. В то же время, глава государства пообещал рассказать детальнее об этой модели позже и проинформировать остальных участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

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Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, полное разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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