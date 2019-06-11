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Зеленский уволил 15 губернаторов: подробности

11 июня, 16:00

Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обадминистраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП.

Напомним, ранее один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят главы некоторых ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.


В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, имеют ли старые губернаторы шанс сохранить свои места.

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Тег отставка, губернатор, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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