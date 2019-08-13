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Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в Минске

Сегодня, 15:33

Безсмертный не пробыл на должности и двух месяцев

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi

Президент Владимир Зеленский подписал указ №596 / 2019, которым внес изменения в указ президента украины от 19 июня 2019 № 414 и освободил Романа Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 № 504) освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", – говорится в указе.

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Фото: president.gov.ua

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный заявил, что остановка переговорного процесса Украины в "минском формате" была необходима, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве режима тишины на Донбассе.

Также напомним, Безсмертный рассказал в интервью сайту "Сегодня", что он с президентом Владимиром Зеленским сходится в том, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе, и есть колоссальное желание достичь мира.

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Зеленский Минск безсмертный переговоры в Минске ТКГ

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