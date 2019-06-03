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Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ

3 июня, 11:01

Глава государства продолжил кадровую чистку в украинской спецслужбе

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении очередного чиновника из Службы безопасности, сообщается на сайте главы государства.

"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", – говорится в указе № 349.

Напомним, на прошлой неделе президент уволил троих руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Отметим, что глава государства решил всерьез перекроить руководящий состав спецслужбы. Так, например, 22 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Кроме того, 30 мая президент внес в Верховную Раду представления на увольнения главы СБУ Василия Грицака, министров Обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина соответственно. Стоит отметить, что Грицак ранее сам заявил об отставке.


В то же время в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ при новом президенте. Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Анника Вайдеманн отмечала, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны.

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Тег СБУ, увольнение, Зеленский, кононенко

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Сегодня

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