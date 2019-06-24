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Зеленский уволил еще троих глав ОГА

24 июня, 14:09

Стала известна причина увольнения глав ОГА и имена тех, кто временно их будет заменять

Фото: president.gov.ua

Ранее президент Владимир Зеленский уже уволил 15 глав ОГА, а теперь к ним добавились еще трое. Соответствующие указы глава государства подписал сегодня.

Он освободил Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого главы государства Петра Порошенко, 2014-2019 гг.). Вместо него Зеленский другим указом назначил временно исполняющего обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту.

С должности председателя Черкасской областной государственной администрации по той же причине уволен Александр Вельбивец. Его временно заменит Тарас Высоцкий.

Следующим указом президент уволил Алексея Муляренко с должности председателя Ровенской областной государственной администрации. Вместо него назначил в.и.о. Игоря Тимошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", после масштабной кадровой чистки 11 июня Зеленский назначил "временных" глав ОГА в ряде областей. В 15 областях он назначил временных глав гособладминистраций. Чуть позже Светла Шаталова временно возглавила Одесскую ОГА, а Олег Пругло – Полтавскую.

Также на днях стали известны фамилии кандидатов от президента в пяти областях. Среди прочих, он подал в Кабинет министров кандидатуры по Луганской и донецкой областям.

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Тег увольнение, указ, губернатор, Зеленский

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Сегодня

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