Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

Роман Труба / Фото: ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Трубу от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в президентском указе №960/2019, опубликованном на сайте главы государства 27 декабря.

Соответственно, указом №961 временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований была назначена Ирина Венедиктова.

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26 декабря в официальной газете украинского правительства "Голос Украины" был опубликован подписанный президентом закон о Госбюрорасследований, а сегодня он вступил в силу. С вступлением в силу данного закона автоматически прекращаются полномочия директора ГБР Романа Трубы.

Напомним, Роман Труба был назначен на должность директора ГБР в ноябре 2017 года, возглавив специальный следственный орган прокуратуры.

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Однако в ноябре Верховная Рада поддержала правку в законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований (№ 2116).

Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу.

Соответствующую инициативу поддержали 259 нардепов.

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