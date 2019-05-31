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Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

31 мая, 16:49

Глава государства также уволил генерала в запас, но разрешил носить военную форму

Петр Цигикал
Петр Цигикал. Фото: ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровую чистку и  уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба главы президент.

"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности председателя Государственной пограничной службы Украины", – говорится в тексте указа №345.

Следующим указом №346 глава государства освободил генерала армии Украины Петра Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко в июле 2017 года назначил нового главу Госпогранслужбы. им стал Петр Цигикал. Тогда он поручил главному пограничнику страны усилить пограничную безопасность и поддерживать комфортные условия для граждан, путешествующих в Европу без виз, решительно искоренять коррупцию в ведомстве.

Сам Цигикал рассказывал о планах по реформам погранведомства. По его словам, 2017 год стал переломным в сознании украинских пограничников и в их патриотическом настрое. Говоря о задачах пограничников в зоне боевых действий на Донбассе, Цигикал указывал, что основные – это несение службы в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), боевые – охрана и защита, а также борьба с незаконным перемещением товаров и грузов через линию разграничения.

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Тег увольнение, указ, Зеленский, гпсу, Цигикал

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