Президент Владимир Зеленский сменил должность Владиславу Бухареву, уволив из Службы внешней разведки (СВР), и назначил заместителем главы Службы безопасности.
"Освободить Бухарева Владислава Викторовича от должности председателя Службы внешней разведки Украины", – говориться в указе главы государства.
Следующим указом Зеленский назначил Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Как сообщали новости "Сегодня", Владислав Бухарев был назначен президентом на пост главы внешней разведки 11 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже новый глава СВР рассказал, как получил награду от россиян. Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО за успешные совместные операции, но от российской медали избавился.
Также уже экс-глава СВР рассказывал об освобождении Донбасса в 2014-м. По его словам, на Донбассе он создавал агентурную сеть, которая помогала ликвидировать боевиков, вести разведку в интересах украинских военных и сопровождать колонны ВСУ.
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