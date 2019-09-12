Глава государства не оставил Бухарева без работы и назначил на другую должность

Владислав Бухарев. Фото: facebook.com/buharev.page

Президент Владимир Зеленский сменил должность Владиславу Бухареву, уволив из Службы внешней разведки (СВР), и назначил заместителем главы Службы безопасности.

"Освободить Бухарева Владислава Викторовича от должности председателя Службы внешней разведки Украины", – говориться в указе главы государства.

Реклама

Следующим указом Зеленский назначил Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", Владислав Бухарев был назначен президентом на пост главы внешней разведки 11 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже новый глава СВР рассказал, как получил награду от россиян. Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО за успешные совместные операции, но от российской медали избавился.

Также уже экс-глава СВР рассказывал об освобождении Донбасса в 2014-м. По его словам, на Донбассе он создавал агентурную сеть, которая помогала ликвидировать боевиков, вести разведку в интересах украинских военных и сопровождать колонны ВСУ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама