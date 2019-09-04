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Зеленский освободил Кулебу от должности постпреда при Совете Европы

4 сентября, 17:36

Дипломат сменил должность в связи с назначением в новое правительство Украины

Фото: Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Фото: Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Дмитрий Кулеба больше не будет представлять Украину в Совете Европы. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Освободить Кулебу Дмитрия Ивановича от должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", – говорится в тексте указа №650/2019.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа Верховная Рада сформировала новый состав правительства, в который попал и Дмитрий Кулеба – он занял пост вице-премьер-министра по евроинтеграции. Читайте подробней, что нужно знать о новом правительстве Украины.

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Фото: kyivcity.gov.ua

Что касается самого Дмитрия Кулебы, то он выпускник Киевского института международных отношений, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы. Работает в структуре МИД с 2003 года. В 2013 году ушел с государственной службы, но уже через год получил приглашение вернуться в МИД на должность посла по особым поручениям, где возглавил информационное направление. С 2016 года указом пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко был переведен на посольскую должность в Страсбург. Также он был послом в некоторых странах.

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Источник: Сегодня

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