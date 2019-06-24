Зеленский уволил начальника СБУ по Крыму
Чиновник спецслужбы ранее был дважды снят с высоких должностей в Запорожской области
Президент Владимир Зеленский уволил очередного чиновник Службы безопасности Украины. На этот раз подписан указ об отставке главного СБУшника по Крыму.
"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в президентском указе №424.
Отметим, что в феврале 2017 года тогда еще президент Петр Порошенко уволил Александра Шмитька с должности начальника Главного управления СБУ в Запорожской области.
До 2008 года Шмитько занимал должность начальника Управления МВД в Запорожской области, но тогда его уволил Юрий Луценко, который был министром внутренних дел.
Отметим, за последний месяц президент уволил ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Сегодня Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.
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