Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака

Глава государства уволил их не просто так – они якобы "запятнали" себя в борьбе с контрабандой и на выборах

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ в Ровенской области подписал указы на отставку начальников управлений спецслужбы в пяти областях страны и еще двух заместителей главы спецслужбы. Двое из них даже подозреваются в противоправной деятельности во время выборов. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

По его словам, под кадровую чистку попали начальники управлений СБУ в Одесской области Александр Довженко, во Львовской области – Александр Ткачук, в Винницкой области – Олег Зозуля, в Закарпатской области – Владимир Пахнюк и в Черновицкой области Руслана Сторожук.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", – сказал Рябошапка.

Кроме того, уволены еще два высокопоставленных чиновника спецслужбы – заместители главы СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, которые подозреваются в возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.

"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", – сказал Рябошапка.

Отметим, за последние пару недель президент уволил пятерых руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Также президент вносил в парламент представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака. 6 июня депутаты рассматривали этот вопрос. В итоге Рада приняла решение по отставке главы СБУ Грицака не в пользу Зеленского, отказав в его увольнении.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"