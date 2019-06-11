Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака

11 июня, 16:12

Глава государства уволил их не просто так – они якобы "запятнали" себя в борьбе с контрабандой и на выборах

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ в Ровенской области подписал указы на отставку начальников управлений спецслужбы в пяти областях страны и еще двух заместителей главы спецслужбы. Двое из них даже подозреваются в противоправной деятельности во время выборов. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

По его словам, под кадровую чистку попали начальники управлений СБУ в Одесской области Александр Довженко, во Львовской области – Александр Ткачук, в Винницкой области – Олег Зозуля, в Закарпатской области – Владимир Пахнюк и в Черновицкой области Руслана Сторожук.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", – сказал Рябошапка.

Читайте также

Кроме того, уволены еще два высокопоставленных чиновника спецслужбы – заместители главы СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, которые подозреваются в возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.

"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", – сказал Рябошапка.

Отметим, за последние пару недель президент уволил пятерых руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Также президент вносил в парламент представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака. 6 июня депутаты рассматривали этот вопрос. В итоге Рада приняла решение по отставке главы СБУ Грицака не в пользу Зеленского, отказав в его увольнении.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, увольнение, указ, чиновники, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко (дополнено)

Сегодня, 15:49

Глава государства, как и обещал ранее, запустил процесс отставки генерального прокурора

Зеленский инициировал отставку Климкина и представил кандидата на его место

Сегодня, 15:46

Глава государства предложит парламента опытного дипломата на пост министра иностранных дел

Зеленский уволил еще двух высокопоставленных чиновников

Сегодня, 10:58

Глава государства продолжает кадровую чистку государственных органов в Украине

Зеленский готовит отставку Луценко: Стефанчук рассказал о новой попытке уволить силовиков

7 июня, 09:41

Глава государства снова внесет представления в Раду на Грицака, Полторака и Климкина

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Зеленский выступил в Конституционном суде и покинул заседание

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Журналисты показали дом за 5 млн экс-главного охранника Порошенко

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

Алибасов на пару секунд вышел из комы, чтобы узнать про кота

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь