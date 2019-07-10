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Зеленский уволил почти полсотни глав РГА

10 июля, 04:20

Президент массово увольняет глав РГА

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, уволил 46 глав районных администраций в 12 областях Украины. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Так, президент уволил двух глав районных государственных администраций Житомирской области, трех глав РГА Закарпатской области, десять руководителей РГА Кировоградской области, пять глав райгосадминистраций во Львовской и пять в Луганской областях, одного руководителя районной государственной администрации Одесской области, двух глав РГА Полтавской области, трех – Ровенской области, пять глав РГА в Сумской, четырех глав райгосадминистраций Тернопольской области, одного – в Хмельницкой и пять глав РГА Черкасской области.

Соответствующие распоряжения размещены на сайте президента под номерами №101/2019-рп – №146/2019-рп.

Перед этим Зеленский уволил 22 глав РГА в четырех областях и трех в Киеве. Таким образом, за день уволен 71 глава РГА.

Накануне Зеленский уволил главу Мариинской РГА в Донецкой области и трех глав РГА во Львовской области.

Отметим, что глобальные кадровые "чистки" не обошли и столицу. Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей трех районных администраций Киева. Документы опубликованы 9 июля на сайте главы государства. Причина – окончание сроков полномочий предыдущего президента.

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Тег увольнение, Зеленский, рга, главы районов

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