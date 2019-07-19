Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов
Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства
Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов Украины, в том числе главу украинской дипмиссии в США Валерия Чалого. Глав государства подписал соответствующие указы, которые опубликованы на сайте Офиса президента.
Так, президент уволил следующих дипломатов:
- посла Украины в Иордании Сергея Паська;
- посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили Юрия Дюдина;
- посла в Ватикане, при суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса i Мальты Татьяну Ижевскую;
- посла в Туркменистане Валентина Шевалева;
- посла на Кипре Бориса Гуменюка;
- посла во Вьетнаме и Камбодже Алексея Шовкопляса;
- посла в Армении Петра Литвина;
- посла в Нигерии, Гане, Республике Бенин, Сьерра-Леоне Валерия Александрука;
- посла в Южноафриканской Республике Тараса Кузьмича;
- посла в Марокко Ярослава Коваля;
- посла в США, на острове Антигуа и Барбуда и в Тринидад и Тобаго Валерия Чалого.
Как сообщали новости "Сегодня", заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко объяснял массовую замену послов Украины. По его словам, вместо уволенных послов будут назначены и новые люди, и уже проверенные дипломаты.
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