Зеленский уже в Париже: Тимошенко подтвердил вечернюю встречу с Путиным

Сегодня в Париже состоятся важные переговоры по Донбассу – будет несколько встреч

/ Фото: Сегодня

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Президент Украины Владимир Зеленский еще 8 декабря прибыл в Париж на "нормандский саммит" и готовится к переговорам. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который тоже находится в столице Франции.

Он подтвердил, что действительно будет встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, но после всех официальных мероприятий.

"Вчера делегация Украины во главе с Владимиром Зеленским прибыла в Париж в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", сегодня будет эта встреча. Относительно планов на сегодня: сначала президент Зеленский проведет две двухсторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и дальше уже будет встреча в "нормандском формате" четырех лидеров. После встречи четырех лидеров Зеленский проведет переговоры с Путиным", – сказал Тимошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ появилась информация, что источник, близкий к организации саммита в Париже, сообщил о встрече Путина с Зеленским после итоговой пресс-конференции. Позже эту информацию подтвердили в Кремле, ответив, что время переговоров не ограничивается и будет зависеть от президентов.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательный обмен пленными "всех на всех". Отметим, что вишенкой на торте переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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