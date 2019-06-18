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Зеленский в Берлине встретился с Меркель: опубликованы фото

18 июня, 14:01

Глава государства после французского вояжа начал визит в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой официальный визит в Германию, где встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Зеленский прибыл в Берлин ночью рейсом из Парижа, где он также был с официальным визитом.

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Однако президент Украины еще успел встретиться с главой парламента Германии Вольфгангом Шойбле, с которым обсудил ситуацию на Донбассе и агрессию России.

В планах украинского лидера и канцлера ФРГ рабочий обед, во время которого они обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное. Говорить с Меркель Зеленский будет не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах.

Отметим, что последний раз Зеленский и Меркель общались по телефону 24 мая. Тогда они обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Президент и канцлер подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата.


В то же время украинский лидер, находясь в Германии, уже дал интервью немецким СМИ, и рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером. Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии во многих вопросах.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июня президент Украины совершил визит во Францию, где провел встречи с высшим руководством этой страны, представителями бизнеса и украинскими стартаперами. Так, после переговоров в Елисейском дворце, французский президент Эммануэль Макрон пообещал Украине поддержку в проведении реформ. Также он заверил Зеленского, что готов поддержать его в вопросе реализации "минского процесса" по Донбассу.

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Тег Германия, визит, Меркель, Зеленский

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Сегодня

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