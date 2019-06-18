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Зеленский встретился с немецким бизнесом на 220 млрд евро: о чем говорили

18 июня, 22:27

Украинский лидер заяявил, что инвестиционный климат для Киева в приоритете

Владимир Зеленский на встрече с бизнесменами Германии
Владимир Зеленский на встрече с бизнесменами Германии. Фото: president.gov.ua

Пребывающий с официальным визитом в Берлине президент Владимир Зеленский провел встречу с крупным и средним бизнесом Германии. На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Это более двух ВВП Украины, и это примерно 450 тысяч рабочих мест", – сообщил президент Немецко-украинской промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

"Инвестиционный климат – это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", – подчеркнул Зеленский.

Он указал на важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей, ведь без этого невозможно развивать экономику Украины.

"Я как президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", – добавил Зеленский.

По его словам, в планах – обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание "электронной таможни" и борьба с контрабандой.

"У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект "Государство в смартфоне", который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей. Именно Администрация президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить его дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, тем прозрачнее он будет", – отметил президент.

Глава государства также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщает пресс-служба, участники встречи подробно обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, пищевой, строительной, автомобильной промышленности и др. Президент подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

Также обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский встретился с лидерами немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" . Глава украинского государства заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата. Он объяснил, какие шаги осуществит для достижения экономического роста в Украине, отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.


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Тег бизнес, инвестиции, Германия, визит, Зеленский

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