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Зеленский: В ближайшее время ожидаем дату новой встречи "Нормандской четверки"

21 июля, 14:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства рассказал, как идут переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время может стать известна дата новой встречи "Нормандской четверки" в Берлине. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

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Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса пришлось переформатировать встречи Трехсторонней контактной группы в видеоформат.

Более того, президент отметил, что из-за COVID-19 переговорщики по Донбассу стали встречаться чаще. Глава государства ожидает, что завтра, 22 июля, Трехсторонняя контактная группа финализирует сегодняшние договоренности подгрупп относительно полного прекращения огня на фронте.

"Что касается следующей встречи в "нормандском формате" уже в Берлине… Сейчас мы понимаем, что у нас есть подтверждения с немецкой и французской стороны и есть согласованность, что Россия тоже не против встречаться. Думаю, все понимают, как для нас важно встречаться в этом формате. Мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Как известно, "нормандский саммит" должен был состояться еще весной в Берлине на уровне лидеров государств. Но до сих пор встреча не проходит из-за того, что не выполнены договоренности парижского саммита – процесс тормозит Россия, отказываясь прекращать огонь на Донбассе.

В то же время недавно вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временной оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что "Нормандия" может состояться уже в августе. При этом у Путина отреагировали на заявления Киева по новой "нормандской встрече".

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Нормандская четверка

Источник: Сегодня

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