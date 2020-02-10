Зеленский в ближайшие дни отправится в Германию на важное мероприятие

Владимир Зеленский еще ни раз не принимал участие в Мюнхенской конференции

/ Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля в Германии. Об этом сообщили организаторы конференции в Facebook.

"Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам для обсуждения на высоком уровне на Мюнхенской конференции по безопасности-2020", – говорится в сообщении.

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Отметим, что помимо высшего руководства Германии в конференции примут участие, среди прочих, министр иностранных дел России Сергей Лавров, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Майк Помпео и еще ряд американских чиновников, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, основатель Facebook Марк Цукерберг.

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Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 году на Мюнхенскую конференцию ездил пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом Все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробней об итогах Мюнхенской конференции-2019.

Напомним, что последний раз Зеленский был в Германии летом прошлого года. Это был его второй официальный заграничный визит на посту главы государства. Он провел переговоры с немецким руководством. Читайте больше в материале с чем Зеленский вернулся из Германии.

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