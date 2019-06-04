Зеленский в Брюсселе и суд по делу копов, застреливших ребенка: топ-темы дня

Зеленский совершает первый зарубежный визит в качестве главы государства, а пьяным стрелкам грозит пожизненное заключение

4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель , в рамках которого состоятся встречи с руководством ЕС и НАТО.

Состоится заседание Верховной Рады. На повестке – законопроекты "О сельхозкооперации", "Об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" и "Об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами".

Голосеевский райсуд Киева выбирает меру пресечения полицейским, застрелившим пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Конституционный суд начнет рассмотрение представления 62 нардепов о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады внеочередных выборов".

В Нидерландах продолжаются слушания Международного суда ООН по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (Украина против России).

Больше об итогах дня 3 июня – как НБУ продает доллары для поддержки гривни и вступлении в силу новой редакции украинского правописания – больше смотрите в сюжете:

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