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Зеленский в Чернобыле и Рада на финишной прямой: топ-темы дня

10 июля, 11:52

Глава государства примет в эксплуатацию новый саркофаг, а парламент завершает рассмотрение правок в Избирательном кодексе


Под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана проходит заседание правительства. Также на среду у премьера запланирована рабочая поездка в Харьковскую область.

На Чернобыльской АЭС состоится торжественное мероприятие, во время которого будет принят в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент, то есть изоляционное арочное сооружение над разрушенным 4-м энергоблоком. В мероприятии ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Проходит очередное заседание Верховной Рады. Народным депутатам осталось рассмотреть чуть более 400 поправок к проекту Избирательного кодекса .

В Вене запланировано специальное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, посвященное обсуждению развития событий вокруг иранского ядерного досье .

Новости "Сегодня" сообщали днем ранее, что гривня укрепилась, а украинцы стремятся в НАТО и ЕС , о других итогах 9 июля смотрите в сюжете:


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Тег Иран, Харьков, Зеленский, магатэ, ЧАЭС, саркофаг, Гройсман, конфайнмент, ядерная программа

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