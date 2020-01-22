Зеленский в Давосе: политолог рассказал, с кем важно поговорить президенту Украины

На экономическом форуме президент Украины сможет наладить контакты и с инвесторами, и с иностранными политиками

Фото: minfin.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе получит возможность провести ряд полезных встреч, в том числе и с политиками и бизнесменами тех стран, с которыми он в ближайшее время вряд ли бы где-то пересекся.

Профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что участие в Давосе ценно для руководства государства не только с точки зрения возможного привлечения инвестиций.

"Встречи в Давосе, в основном – неформальные встречи. В этом как раз и их важность, поскольку на них можно обсудить неформальные вопросы. Кроме того, есть еще один момент: в Давосе могут произойти такие встречи, которые не происходят на официальном уровне. Например, последняя встреча руководителей Украины и Китая произошла как раз в Давосе – Петр Порошенко встречался там с Си Цзеньпинем в 2017 году. А в прошлом году была встреча с заместителем главы КНР Ван Цишанем", – говорит он.

Такого же мнения придерживается и политолог Владимир Фесенко.

"Традиционно на площадке Давоса происходят встречи представителей украинской делегации с нашими партнерами. Вполне возможно, в нынешнем году Владимир Зеленский встретится с представителями МВФ, новым руководством Евросоюза, возможно, канцлером Германии. Поскольку Давос и форум в Израиле совпали по времени, программа будет менее насыщеной, чем, возможно, хотелось бы президенту Зеленскому. Но и в сжатые сроки можно провести достаточно полезных встреч", – говорит он.

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Эксперт акцентирует, что форум ценен налаживанием контактов, может даже больше, чем согласованными решениями.

"Не надо забывать, что Давос – по сути, единственная площадка, где можно встретиться не только с ведущими мировыми лидерами, но и ведущими представителями бизнеса, с представителями финансовых институтов. Для нас это во многом возможность сверить часы по ряду вопросов. Обсудить, как идет реализация уже достигнутых договоренностей, какие есть проблемы при этом и, возможно, наметить пути решения. Такие темы возможны при встречах с представителями МВФ – по вопросу программы кредитования, с Ангелой Меркель – по решениям, которые были приняты в ходе встречи "Нормандской четверки", – добавил Фесенко.

Читайте больше в материале "Сегодня" о поездке руководства страны на экономический форум Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего.

Нагадаємо, 22 січня на Всесвітній економічний форум в Давос крім Зеленського відправляться прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова МЗС Вадим Пристайко, міністр фінансів Оксана Маркарова, більше двох десятків депутатів від "Слуги народу". Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп поки не планує зустрічатися з Зеленським у Давосі.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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