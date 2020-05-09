Зеленский: В Донецке и в Симферополе установят колокола мира

Президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня победы над нацизмом сообщил, что в Украине будут установлены четыре памятных колокола.

Он объявил о проекте установления мемориальных символов по Украине, в рамках которого будут установлены четыре колокола – первый Колокол памяти появится в селе Меловое в Луганской области, что на границе с Россией, где вчера был Зеленский.

"Сегодня, с верой в нашу цель, я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера, я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол памяти", – сказал Зеленский.

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Сегодня президент пребывает на Закарпатье, где завершилось изгнание нацистских захватчиков.

"Здесь будет установлен Колокол победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол мира в Донецке, и Колокол единства в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеют в наше сознание: "Помните, что единство – это залог нашего мира и нашей победы", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 мая, в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения. Президент Украины ездил в Луганскую область и посетил село Меловое, где у мемориального комплекса "Украина – освободителям" почтил память погибших. Также Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и примирения. Он напомнил, что за шесть лет Второй мировой войны погибло свыше восьми миллионов украинский.

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