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Зеленский в Германии встретится с Меркель

12 июня, 15:47

Через несколько дней глава государства отправится с визитом в Германию, но он уже ранее общался с немецким канцлером

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию 18 июня встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он отметил, что это станет первой встречей между новым украинским лидером и немецким канцлером.

"Канцлер тоже примет Зеленского в этот день. Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", – сказал Зайберт.

Отметим, что президент Украины 17 и 18 июня посетит с визитом Францию и Германию, где встретится с резидентами этих стран.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 мая состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Зеленский и Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.


Несколькими днями ранее Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией. Она подчеркнула, что отношения Берлина и Киева "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

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Тег Германия, встреча, визит, Меркель, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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