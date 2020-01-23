Зеленский в Израиле совершил красивый поступок

Глава государства считает, что люди, пережившие эту трагедию, больше заслуживают находиться на форуме

/ Фото: president.gov.ua

Украинская делегация в Израиле примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста. Представители Украины решили уступить свои места людям, пережившим эту трагедию. Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский, который прилетел в Израиль с визитом.

По его словам, многие люди, пережившие Холокост, не смогли в Израиле попасть на Всемирный форум памяти Холокоста из-за ограниченного количества, поэтому украинская делегация решила уступить свои места.

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"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Примем участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля. Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", – написал Зеленский.

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Напомним, накануне визита президента в Израиль начали ходить разговоры о его возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, который также примет участие в форуме памяти жертв Холокоста. В Офисе президента Украины отмечали, что в планах такой встречи не было, хотя сам Зеленский допустил встречу с Путиным в Израиле.

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