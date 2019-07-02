Зеленский в Канаде пояснил, как достичь мира на Донбассе

Президент отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики

Фото: president.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", – сказал Зеленский во вторник в Торонто на совместном брифинге с Трюдо после встречи с канадским премьером.

Зеленский отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики.

"Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил канадское правительство за понимание этого и консолидацию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и санкционной политики.

"Вчера в небе над Торонто был невероятный салют по случаю праздника (Дня Канады 1 июля – Ред.). Мы мечтаем и делаем всё, чтобы в украинском небе так же взрывались только салюты. И мы благодарны канадским друзьям за активную и всестороннюю поддержку в этом направлении", - указал Зеленский.

Как сообщалось, в Торонто началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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