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Зеленский в Канаде сделал заявление по освобождению украинских моряков

3 июля, 09:04

Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что украинские моряки должны вернуться домой

Фото: AFP

Россия не выполняет решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков, поэтому необходимо усилить санкционное давление на Москву. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с украинской диаспорой в Канаде.

"Самое главное – это санкционная политик. Российская Федерация не выполняет решение Международного трибунала. Но мы видим что этого (нынешнего уровня санкционного давления на РФ, – Ред.) мало. Поэтому мы сегодня говорили, и я буду обсуждать этот вопрос с премьер-министром (Канады) Трюдо. Мы, Украина, как страна, и Канада, как большой друг, будем делать все ради того, чтобы парни как можно скорее вернулись домой", - сказал Владимир Зеленский.

Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что так нельзя, и что украинские моряки должны вернуться домой.

"Мы должны давить, как мы можем. Я верю, что у России появится такое желание (вернуть украинских моряков)", - добавил Владимир Зеленский.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


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Тег Россия, Зеленский, пленные моряки

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