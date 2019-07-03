Зеленский в Канаде сделал заявление по освобождению украинских моряков
Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что украинские моряки должны вернуться домой
Россия не выполняет решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков, поэтому необходимо усилить санкционное давление на Москву. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с украинской диаспорой в Канаде.
"Самое главное – это санкционная политик. Российская Федерация не выполняет решение Международного трибунала. Но мы видим что этого (нынешнего уровня санкционного давления на РФ, – Ред.) мало. Поэтому мы сегодня говорили, и я буду обсуждать этот вопрос с премьер-министром (Канады) Трюдо. Мы, Украина, как страна, и Канада, как большой друг, будем делать все ради того, чтобы парни как можно скорее вернулись домой", - сказал Владимир Зеленский.
Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что так нельзя, и что украинские моряки должны вернуться домой.
"Мы должны давить, как мы можем. Я верю, что у России появится такое желание (вернуть украинских моряков)", - добавил Владимир Зеленский.
25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.
Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.
Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.
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