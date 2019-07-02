Зеленский в Канаде встретился с Фриланд: появились подробности переговоров
Это вторая встреча Зеленского с главой МИД Канады – ранее они встречались в Киеве
Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд, сообщает Офис президента Украины.
Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.
Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Зеленский также подтвердил Фриланд , что Украина и далее придерживается курса на ЕС и НАТО и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая, еще не вступив официально в президентские полномочия, Зеленский встречался с Фриланд в Киеве. Министр заверила Зеленского, что он может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене. Также они обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
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