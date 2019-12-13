Зеленский в Киеве принял премьера Грузии: подробности встречи

Президент Украины второй раз встречается с главой правительства Грузии, но каждый раз с разными премьерами

/ Фото: president.gov.ua

Ранее президент Владимир Зеленский встречался с бывшим премьер-министром Грузии, а теперь провел встречу с действующим главой грузинского правительства Георгием Гахарией, с которым обсудил украинско-грузинское стратегическое партнерство, сообщает Офис главы государства.

Президент Украины и грузинский премьер-министр подписали Положение об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, который должен стать ключевым механизмом двустороннего диалога.

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В ходе встречи обсуждались возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, а также в рамках международных организаций, в частности ООН и Совета Европы.

Зеленский высоко оценил потенциал развития торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив, что Грузия является важным перспективным рынком для украинского экспорта. Он также отметил имеющиеся возможности для активизации инвестиционной сферы.

В этой связи стороны договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества уже в I квартале 2020 года в Тбилиси.

Как сообщали новости "Сегодня", сразу после выступления в должность президента Украины Зеленский 21 мая встречался с грузинским лидером Саломе Зурабишвили. Он назвал Грузию примером для Украины в борьбе с коррупцией.

Следующая их встреча состоялась в Польше 1 сентября, где они оба принимали участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Тогда они договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне. А вот 29 ноября стало известно, что президент Грузии отложила визит в Украину.

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