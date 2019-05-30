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Зеленский в Киеве встретился с Маасом и Ле Дрианом: появились подробности

30 мая, 14:42

Немецкий министр пообещал поддержку Берлина Украине в решении конфликта на Донбассе

Фото: president.gov.ua

Главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приехали в Киев и встретились с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудили внутриполитические реформы и конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД ФРГ отметили, что Берлин поддерживает Украину в решении конфликта на Донбассе, а также в проведении важных реформ.

"С избранием нового президента люди в Украине возлагают большие надежды на стабилизацию политической ситуации. Зеленский объявил борьбу с коррупцией, соответствующие реформы сейчас необходимо решать. Реформа судебной системы также должна сопровождаться решительными действиями для достижения улучшений", – говорится в заявлении.

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На Западе отмечают, что важной проблемой остается ситуация на востоке Украины, и урегулирование конфликта с Россией должно быть в центре политических усилий.

"Несмотря на все трудности, Минские соглашения остаются основой для этого, и важным форумом являются дискуссии в "нормандском формате" между Францией, Германией, Россией и Украиной. Чтобы найти устойчивое решение конфликта, все вовлеченные стороны должны продемонстрировать свою волю и приверженность к выполнению Минских соглашений", – подчеркнула в МИД Германии.

Также дипломаты согласны с тем, что ежедневные обстрелы боевиками позиции украинской армии и мирных жителей нарушают Минские соглашений и договоренности о режиме прекращения огня.

После переговоров с президентом Зеленским министр иностранных дел Германии Гайко Маас также встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Как мы писали ранее, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Тег Германия, Франция, встреча, Зеленский, Маас, ле дриан

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