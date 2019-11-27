Зеленский в Литве и новые переговоры по Донбассу в Минске: топ-темы дня

Глава государства продолжает визиты в страны Балтии, а ТКГ по Донбассу заседает в Минске

Владимир Зеленский с супругой Еленой / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский продолжает турне по странам Балтии. Сегодня он посетит с официальным визитом Литовскую Республику. У него запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Викторасом Пранцкетисом и премьером Саулюсом Сквернялисом. В Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе V Двустороннего экономического форума.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл XII сессию Парламентской ассамблеи "Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ". Делегации Азербайджана, Грузии, Молдовы и Балтийской ассамблеи рассмотрят перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации проектов в сфере энергетики и инфраструктуры.

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Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в преддверии запланированного на 9 декабря саммита "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия).

В Высшем антикоррупционном суде Украины состоится заседание по делу об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому, который подозревается в злоупотреблении властью в деле строительства индустриального парка в Рясном.

Днем ранее сайт "Сегодня" сообщал о визите Владимира Зеленского в Эстонию, антирекорде доллара, тарифах на газ . Больше об итогах дня 26 ноября смотрите в сюжетах:

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