Зеленский в ложе и "Молитва за Украину": как новая Рада принимала присягу, опубликованы фото

Заседание было коротким, но торжественным

Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады Украины IX созыва и принесение присяги новоизбранными народными депутатами.

Заседание провел спикер предыдущего созыва Рады Андрей Парубий. В мероприятии также участвовал глава государства Владимир Зеленский, занявший президентскую ложу.

Кроме того, присутствовали президенты Украины Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010), Петр Порошенко (2014-2019).

Ложу правительства заняли члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, объявившем о своей отставке днем ранее.

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На заседании также присутствовали бывшие премьеры и председатели Верховной Рады, руководитель Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности Украины, глава и члены ЦИК Украины, глава и судьи Конституционного суда Украины, глава Верховного суда, глава Высшего совета правосудия, генеральный прокурор, омбудсмен, глава Счетной палаты, глава Национального банка Украины, и.о. главы СБУ, глава Службы внешней разведки, руководители центральных органов исполнительной власти, главы областных советов и киевский городской голова, предстояли церквей и религиозных объединений.

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В торжественном заседании принимали участие вице-президент Европарламента Клара Добрев, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, вице-спикер Кнессета Израиля Исраэль Эйхлер и ряд других зарубежных гостей.

Напомним, что после исполнения Государственного Гимна, была объявлена минута молчания, посвященная памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость. Затем народные депутаты приняли присягу, текст которой зачитал старейший народный депутат Юлий Иоффе. После этого в сессионном зале прозвучала "Молитва за Украину".

Таким образом, нардепы вступили в свои полномочия, а полномочия нардепов предыдущего созыва автоматически прекратились. После этого народные депутаты, скрепив тексты присяги подписями, передадут их в аппарат и получат удостоверения, депутатские значки, карточки для голосования.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады IX созыва и обратится с посланием к народным депутатам.

А тем временем нардепы обещают простым украинцам изменения:

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