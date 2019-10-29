Зеленский в Мариуполе назвал главный бизнес-приоритет

Глава государства указал на одной важное для Украины явление и сравнил его с НЛО

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным приоритетом своей команды равные и единые правила игры в Украине для малого, среднего, большого и иностранного бизнеса. Об этом он сказал во время выступления на Инвестиционном форуме в Мариуполе, трансляцию которого ведет "Сегодня".

"Хочу сосредоточиться на ключевых вещах. Это наши приоритетные планы. <...> Начну с главного приоритета. Это равные и единые правила игры для всех – для большого, среднего и малого бизнеса, и украинского, и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО. Все об этом говорят, но никто этого не видел. Мы изменим это, ведь прекрасно понимаем: только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику, процветающую страну", – сказал он.

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Зеленский считает, что необходимым фундаментом для этих планов является преодоление коррупции и эффективная работа правоохранительных органов.

"Я верю, что расследования громких коррупционных дел, а также резонансных убийств – Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк и др. гражданских активистов – будут надлежащим образом расследованы, а все виновные обязательно наказаны. Для улучшения работы правоохранительных органов и активизации борьбы с коррупцией принят ряд законопроектов и постановлений правительства. Чтобы работа правоохранительных органов не была впустую, должна произойти не фасадная, а настоящая реформа судебной системы. Коррумпированные суды пугают инвесторов, и пугают не меньше, чем взрывы и выстрелы. Осознавая это, мы, наконец, запустили работу Высшего антикоррупционного суда, начали очищение Верховного суда и всей судебной системы. Для активного участия в этом процессе привлечены и международные эксперты", – подчеркнул глава государства.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", перед участием в Инвестиционном форуме Зеленский первым делом оценил трассу Запорожье – Мариуполь. Глава государства поблагодарил рабочих за выполненную работу.

Напомним, 28 октября Зеленский проводил секретное заседание с фракцией "Слуга народа". Подробней в сюжете:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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