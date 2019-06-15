Зеленский в Мариуполе поздравил металлургов с праздником

В Мариуполе на меткомбинате президенту устроили экскурсию

На Мариупольском металлургическом комбинате для президента Украины Владимира Зеленского и других гостей провели экскурсию.

Промышленники показали одно из предприятий, за счет которого живет город. При этом комбинат развивается, несмотря на то, что линия огня совсем рядом.

"Сегодня" узнали, что в обновлении оборудования комбината иностранные инвесторы вкладывают сотни миллионов долларов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе визита главу государства ознакомили с программой развития малого и среднего бизнеса в Мариуполе. В свою очередь, Зеленский рассказал о том, что государство может сделать для бизнеса: "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", – подчеркнул он, акцентировав также внимание на необходимости реформирования правоохранительных органов и обеспечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

В частности, президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Мариуполь. Как сообщалось, во время своей рабочей поездки на Донбасс он посетил Мариупольский металлургический комбинат и морской порт.

Также глава государства принял участие в открытии Центра ГСЧС по разминированию Донбасса. Для этого центра было закуплено современное оборудование, а также роботы, которые будут помогать с разминированием и спасать жизни людей.

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