Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский в Мариуполе поздравил металлургов с праздником

15 июня, 22:08

В Мариуполе на меткомбинате президенту устроили экскурсию

На Мариупольском металлургическом комбинате для президента Украины Владимира Зеленского и других гостей провели экскурсию.

Промышленники показали одно из предприятий, за счет которого живет город. При этом комбинат развивается, несмотря на то, что линия огня совсем рядом.

"Сегодня" узнали, что в обновлении оборудования комбината иностранные инвесторы вкладывают сотни миллионов долларов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе визита главу государства ознакомили с программой развития малого и среднего бизнеса в Мариуполе. В свою очередь, Зеленский рассказал о том, что государство может сделать для бизнеса: "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", – подчеркнул он, акцентировав также внимание на необходимости реформирования правоохранительных органов и обеспечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

В частности, президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Мариуполь. Как сообщалось, во время своей рабочей поездки на Донбасс он посетил Мариупольский металлургический комбинат и морской порт.

Также глава государства принял участие в открытии Центра ГСЧС по разминированию Донбасса. Для этого центра было закуплено современное оборудование, а также роботы, которые будут помогать с разминированием и спасать жизни людей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Мариуполь, Зеленский, Владимир Зеленский, металлурги

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский в Мариуполе поздравил металлургов с праздником". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Спасибо, что сберегли Мариуполь": Зеленский поздравил горожан с годовщиной освобождения

Сегодня, 21:02

Президент поблагодарил воинов-добровольцев, освободивших портовый город

Зеленский призвал САП и НАБУ доказать свою эффективность: дал три месяца и пригрозил "перезагрузкой"

Сегодня, 17:24

Борцам с коррупцией необходимо показать результаты своей работы в ближайшее время

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

5 научных способов продлить свою жизнь

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Сегодня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

13 июня, 07:37

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом и почему это хорошо

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших учебных заведений мира

Смотрящий Панас. Почему случился бунт в одесской колонии

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь