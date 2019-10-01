Зеленский: В Минске договорились о разведении войск на Донбассе

Владимир Зеленский / Фото: Сегодня

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На заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске была достигнута договоренность о начале отвода войск. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск. Я всех поздравляю с началом. Очень верим в это. Разведение войск в Петровском и Золотом", – заявил глава государства.

При этом Зеленский заверил жителей регионов, в которых планируется разведение войск, что они будут находиться в безопасности.

"Хочу успокоить местное население – я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером тому является, вы знаете прекрасно о ситуации в Станице Луганской, где состоялось успешное разведение войск. Сейчас восстанавливается пешеходный мост, и мы планируем до конца ноября уже построить такой фундаментальный мост", – подчеркнул он.

Напомним, что информация о брифинге главы государства появилась на фоне сообщений российских СМИ о том, что украинская делегация в Минске подписала "формулу Штайнмайера".

Кроме того, еще недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера".

Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов.

Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и так далее. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Кроме того, Леонид Кучма позже назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что не подпишет документ на условиях России.

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