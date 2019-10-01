Зеленский: В Минске говорили о следующем этапе освобождения украинских пленных

Владимир Зеленский / Фото: Сегодня

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На заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске обсуждался следующий этап освобождения украинских пленных. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения наших пленных. Ждем все этого. Для нас, вы знаете, что возвращение украинских граждан – это является приоритетом. Я думаю, что и для каждого украинца", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский акцентировал внимание на судьбе журналиста Станислава Асеева, который отметил свое 30-летие, находясь в плену боевиков в Донецке.

"Особое внимание хочу обратить на вашего коллегу, корреспондента Станислава Асеева, которому вчера исполнилось 30 лет, который больше двух лет находится в тюрьме в "ДНР". Мы прилагаем максимальные усилия по его возвращению и возвращения всех наших граждан, всех граждан Украины", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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