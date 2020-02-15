Зеленский в Мюнхене: Мы готовы к диалогу с мирными людьми Донбасса

Зеленский выступает на Мюнхенской конференции. Скрин

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заверил, что не будет вести диалог с главарями боевиков с оккупированных районов Донбасса.

"Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не готовы говорить с теми, кто не признан международным правом", — сказал он.

Также президент заверил, что много раз общался с переселенцами Донбасса.

"Объективно, голос Донбасса — это не только их мнение, это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали общественную диалоговую платформу "Мир Донбасса", — отметил глава государства.

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Зеленский уверен, что жители Донбасса должны быть привлечены к консультациям в рамках "минской площадки", чтобы принимать участие в обсуждении "своего будущего в составе единой Украины".

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

В его разработке принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Он не соответствует ни одной из позиций одной из стран. Его уже убрали из сайта. Он не отвечает нашей позиции. Это частная инициатива некоторых граждан. Уже многие эксперты высказались, что его нет смысла рассматривать и тратить на это время", – отметил Загороднюк.

По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

Видео: Сегодня

Более детально о поездке украинской делегации в Германию читайте в материале Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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