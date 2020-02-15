Зеленский в Мюнхене призвал США участвовать в урегулировании на Донбассе

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о заинтересованности Киева "в более активном привлечении" США к процессу урегулирования на Донбассе.

Об этом глава государства сказал на встрече с делегацией американского Конгресса во главе с сенатором Джеймсом Инхофом.

"Он проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию на Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США", - сообщили в Офисе президента.

Глава государства также выразил надежду на увеличение объемов военной помощи со стороны США и расширение ее направлений, а также рассказал о реформировании сектора безопасности и обороны, в том числе о переходе оборонной промышленности на стандарты НАТО и заверил американцев в проведении других реформ и антикоррупционной политики в стране.

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"У нас будет полная перезагрузка "Укроборонпрома", чтобы украинские оборонные предприятия были эффективными, современными и прозрачными", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский в ходе встречи пригласил американских инвесторов в Украину.

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

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В его разработке принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Он не соответствует ни одной из позиций одной из стран. Его уже убрали из сайта. Он не отвечает нашей позиции. Это частная инициатива некоторых граждан. Уже многие эксперты высказались, что его нет смысла рассматривать и тратить на это время", – отметил Загороднюк.

По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

Видео: Сегодня

Более детально о поездке украинской делегации в Германию читайте в материале Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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