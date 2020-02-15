Мюнхенская конференция: Зеленский сделал заявление о разведении сил на Донбассе

Предлагается разводить войска на линии разграничения по секторам

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разводить войска в зоне конфликта в Донбассе по секторам. Об этом он сказал, выступая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

"Предлагается разводить войска на линии разграничения по секторам. Когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования", – пояснил президент.

Он пообещал позже рассказать детальнее об этой модели и проинформировать остальных участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

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По словам Зеленского, в Контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один новый участок разведения – в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область).

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Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, полное разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

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